Вбили пострілом у спину: бойовики через борг застрелили російського найманця, який хотів здатися українським військовим

Тіло бойовика доставлено в морг однієї з лікарень у Маріуполі.

В районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі російський найманець спробував здатися українським військам, але бойовики вбили його пострілом у спину.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що сьогодні вночі на Маріупольському напрямку бойовик російських окупаційних військ зі складу 9-го окремого полку морської піхоти намагався перетнути лінію розмежування та перейти на підконтрольну Україні територію.

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"Наразі відомо, що у російського найманця були проблеми фінансового характеру зі своїми співслужбовцями. Однак, дістатися наших військ він так і не зміг. Розлючені "кредитори" пострілом у спину цинічно вбили свого колишнього товариша по службі", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за допомогою військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти зі складу Об'єднаних сил тіло було доставлено у морг однієї з лікарень у Маріуполі.