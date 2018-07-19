"Не вбивайте, я росіянин": військова розповіла, як бійці розгромили ДРГ терористів на Донбасі

Поранено двох українських військовослужбовців, від госпіталізації вони відмовилися.

Військова розповіла про бій на Донбасі, унаслідок якого бійці ліквідували трьох терористів й взяли у полон росіянина.

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Про це повідомила військовослужбовець ЗСУ Вікторія Руденко на своїй сторінці у Facebook. "Наші хлопці не потрапили у засідку, а натрапили на орківську ДРГ. Одразу вступили в бій, не роздумуючи... Так от, що маємо у залишку. У нас двоє 300-х, від госпіталізації відмовилися і готові далі викурювати цю сволоту. В орків з чотирьох тушок троє 200-х і один 300-й", - йдеться у її повідомленні.

"А тепер вишенька на торті. Той 300-й почав кричати: "Не вбивайте, будь ласка, я росіянин". Ну, хлопці і його притягли, фахівці вже, напевно, забрали його додавати до обмінного фонду", – заявила Руденко.

Як повідомляв УНІАН, ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до позицій 56 ОМБр в районі Донецького аеропорту. І зазнала втрат: двоє окупантів ліквідовані.