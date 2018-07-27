Цивільне населення на сході України страждає від обмежень в отриманні першочергових послуг - генсек ОБСЄ

Гремінгер особисто ознайомився із труднощами, яких зазнає цивільне населення у перетині лінії розмежування на Донбасі.

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Томас Гремінгер заявляє, що цивільне населення на сході України зазнає страждань від обмежень в отриманні першочергових життєвонеобхідних послуг.

Про це він написав у Twitter.

"Зустрів людей, що перетинали блокпост в Майорську. Безпосередньо побачив труднощі, з якими зіштовхується цивільне населення на сході України. Вони продовжують страждати від обмежень у пересуванні та доступі до основних послуг, таких як медичне обслуговування", - наголосив Гремінгер.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 липня, Гремінгер заявив, що Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ треба надати безперешкодний доступ на всій території Україні.

Як відомо, відповідно до свого мандату СММ ОБСЄ має здійснювати спостереження на всій території України, в тому числі в окупованому Криму, окупованих частинах Донецької і Луганської областей, а також вздовж державного українсько-російського кордону. Однак до Криму окупанти представників СММ не пускають, а на Донбасі обмежують пересування та доступ до різних об'єктів. Також РФ блокує можливість здійснення моніторингу спостерігачами вздовж усієї неконтрольованої урядом України ділянки кордону на Донбасі.