На Донбасі зник військовий

10:06, 02 серпня 2018
Війна
230 0
Військового шукають / фото zt-rada.gov.ua

Читайте такожСММ ОБСЄ повідомила про велике зосередження важкого озброєння біля Донецька і Луганська

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил в Facebook. "Упродовж минулої доби виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, також  були поранені двоє українських військових.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#військовий