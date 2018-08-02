На даний момент організовано його пошуки.

На Донбасі зник військовий.

Читайте такожСММ ОБСЄ повідомила про велике зосередження важкого озброєння біля Донецька і Луганська

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил в Facebook. "Упродовж минулої доби виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, також були поранені двоє українських військових.