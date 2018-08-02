На Донбасі зник військовий
10:06, 02 серпня 2018Війна
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На даний момент організовано його пошуки.
Військового шукають / фото zt-rada.gov.ua
На Донбасі зник військовий.
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Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил в Facebook. "Упродовж минулої доби виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, також були поранені двоє українських військових.
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