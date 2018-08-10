РФ відправила ще понад 2 тисячі військових на Донбас - розвідка

18:57, 10 серпня 2018
Війна
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Иллюстрация REUTERS

Як йдеться у повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України, про це  заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Він розповів про розміщення Росією своєї техніки на Донбасі.

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“Це техніка, яку розгорнуто на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і яка входить до складу окупаційних військ”, – сказав Скібіцький.

Він додав, що озброєння ворога нині розташовується або на лінії фронту, або на полігонах, де відбувається активна бойова підготовка.

За його словами, щодня військова розвідка фіксує близько 5-6 фактів порушення Мінських домовленостей щодо відведення техніки. Найбільше це стосується танків і артилерійських систем, які наразі ближче до лінії фронту, ніж це передбачено домовленостями.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще двох було поранено.

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Теги: #Донбас#російські військові на Донбасі