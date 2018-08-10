Доба на Донбасі: окупанти застосовують важке озброєння, загинув український боєць, ще двоє - поранені

Упродовж минулої доби ситуація в зоні операції Об'єднаних сил залишалася повністю контрольованою.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС.

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“Противник 45 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі - з важкого озброєння. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли здійснювалися по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новотошківського, Новозванівки, Троїцького, Луганського, Новолуганського, Майорська, Зайцевого, Мар’їнки, Красногорівки, Старогнатівки, Новомихайлівки, Богданівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм позиції українських військових біля Новолуганського, Гнутового та Лебединського, а у районі Мар’їнки зафіксована робота ворожої снайперської групи.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, двоє зазнали поранень.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ чотири рази обстріляли позиції українських захисників біля Опитного, Новомихайлівки, Павлополя та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби не зафіксовано.

За даними розвідки, одного окупанта знищено, чотири зазнали поранень.