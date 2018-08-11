З початку доби на Донбасі поранено одного українського бійця (відео)

Окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, в районі проведення операції Об'єднаних сил дістав поранення один український військовослужбовець.

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Як повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у соцмережі, сьогодні окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню, важке озброєння не застосовувалося.

Бойовики відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новоолександрівка, Луганське, Світлодарськ, Новгородське, Новотроїцьке, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Крім того, окупанти обстріляли захисників Павлополя та Лебединського протитанковими керованими ракетами.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.