Шкодують, що пустили до себе "русскій мір": офіцер ЗСУ розповів про прозріння жителів ОРДЛО

Український військовий розповів, що люди на окупованих територіях розчаровані і розуміють, що вони "наробили своїм референдумом".

Жителі окупованих територій Донбасу шкодують, що пустили на свої землі «русскій мір».

Про це в інтерв’ю виданню «Обозреватель» розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.

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За словами військового, люди розчаровані реаліями «русского міра» і зараз дуже мало людей прагнуть поповнювати лави бойовиків.

«Я моніторю соціальні мережі і пабліки "Л/ДНР". Наразі люди розчаровані і розуміють, що вони наробили своїм референдумом, війною і тим, що пустили до себе "русскій мір"», – зазначив офіцер.

Він розповів, що нещодавно мешканка окупованої Горлівки розповіла йому, на початку війни російські підрозділи і ФСБшні офіцери створювали бандформування, в які входили колишні засуджені, алкоголіки і наркомани.

«За 4 роки війни їх уже "утилізували", і в даний момент дуже мало людей хочуть служити, вони розчарувалися ідеями "русского міра". Але контингент залишився - ті, хто працювати не хочуть, або у кого проблеми з законом. Із РФ приїжджають ті, хто крім як воювати нічого не вміють, тут і грошей заробити можна», – сказав військовий.