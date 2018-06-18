"Людей шукайте самі": у мережі показали фото спорожнілої окупованої Горлівки

На фото можна побачити магазини, які в доокупаційні часи були місцями масового скупчення людей.

У мережі з’явилися фото спорожнілого окупованого міста Горлівка. Відповідні світлини, що були зроблені напередодні, оприлюднені у Facebook-спільноті Nova Gorlivka. «Так виглядала Горлівка у неділю...людей шукайте самі», – йдеться в повідомленні. На фото можна побачити магазини, які в доокупаційні часи були місцями масового скупчення людей. На парковці біля «Амстору» присутні лише шість автівок, а людей можна побачити лише на одній з чотирьох світлин.

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