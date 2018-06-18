"Людей шукайте самі": у мережі показали фото спорожнілої окупованої Горлівки
13:17, 18 червня 2018Війна
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На фото можна побачити магазини, які в доокупаційні часи були місцями масового скупчення людей.
Світлини були зроблені вчора / фото Nova Gorlivka, Facebook
У мережі з’явилися фото спорожнілого окупованого міста Горлівка.
Відповідні світлини, що були зроблені напередодні, оприлюднені у Facebook-спільноті Nova Gorlivka.
«Так виглядала Горлівка у неділю...людей шукайте самі», – йдеться в повідомленні.
На фото можна побачити магазини, які в доокупаційні часи були місцями масового скупчення людей. На парковці біля «Амстору» присутні лише шість автівок, а людей можна побачити лише на одній з чотирьох світлин.
фото Nova Gorlivka, Facebook
фото Nova Gorlivka, Facebook
фото Nova Gorlivka, Facebook
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