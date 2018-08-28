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КПВВ «Майорське» відновив роботу після обстрілу снайперами бойовиків

10:42, 28 серпня 2018
Війна
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Сьогодні з 06.00 відновлено пропускні операції в КПВВ «Майорське» / Фото facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляє Держприкордонслужба, за рішенням командувача Об’єднаних сил сьогодні з 06.00 відновлено пропускні операції в КПВВ «Майорське».

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На цей час усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення Операції Об’єднаних сил, працюють у штатному режимі відповідно до літнього графіку роботи.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня бойовики обстріляли КПВВ «Майорське» із снайперських гвинтівок, цивільних осіб було евакуйовано. Роботу пункту пропуску було призупинено.

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Теги: #війна на Донбасі#КПВВ Майорське