КПВВ «Майорське» відновив роботу після обстрілу снайперами бойовиків

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення Операції Об’єднаних сил працюють у штатному режимі відповідно до літнього графіку роботи.

На Донеччині відновив роботу контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське», закритий 23 серпня через обстріли окупантів.

Як повідомляє Держприкордонслужба, за рішенням командувача Об’єднаних сил сьогодні з 06.00 відновлено пропускні операції в КПВВ «Майорське».

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На цей час усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення Операції Об’єднаних сил, працюють у штатному режимі відповідно до літнього графіку роботи.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня бойовики обстріляли КПВВ «Майорське» із снайперських гвинтівок, цивільних осіб було евакуйовано. Роботу пункту пропуску було призупинено.