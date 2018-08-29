Екс-командувач ВМС: для відбиття можливої агресії РФ з моря треба "згадати досвід Другої світової"

Віце-адмірал наголосив, що відбиття військової агресії з моря треба починати від берегів противника. А для цього використовувати всі можливі способи і методи, аж до використання сил спеціальних операцій.

Для відбиття агресії Росії в Азовському морі Україна має вдатися до цілого комплексу заходів - як політичних, так і силових.

Про це сказано у блозі на сайті «Обозреватель» написав віце-адмірал, колишній командувач ВМС України Сергій Гайдук.

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На думку експерта, першим кроком має стати глибокий і різнобічний аналіз ситуації, що склалася і ймовірні сценарії дій РФ.

"Другим кроком - політичні, економічні, інформаційні та, врешті-решт, силові "домашні заготовки" на випадок загострення обстановки при будь-якому з можливих сценаріїв дій РФ", - впевнений віце-адмірал.

Гайдук наголосив, що відбиття військової агресії з моря треба починати від берегів противника. А для цього використовувати всі можливі способи і методи, аж до використання сил спеціальних операцій.

"Угруповання, яке буде виконувати завдання на приморському фланзі, має бути різнорідним. У керівника цього угруповання повинна бути можливість маневру силами і компенсації недоліків одного виду або роду збройних сил інших. При цьому, необхідно згадати досвід Другої світової - мінні загородження, мінно-артилерійські позиції, використання авіації в боротьбі з морськими цілями і багато іншого. Малими артилерійськими катерами цю проблему не вирішити", - пояснив він.