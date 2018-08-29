Терористи зазнають втрат на Донбасі: знищено трьох окупантів

Найбільш напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку.

Представник прес-центру операції Об'єднаних сил капітан Вікторія Данильчук повідомила, що, за даними розвідки, минулої доби на Донбасі було знищено трьох окупантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу.

"За даними розвідки, вчора знищено трьох окупантів", - сказала представник прес-центру ООС.

Данильчук зауважила, що упродовж минулої доби ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою та характеризувалася збереженням вогневої активності противника на окремих напрямках.

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Речник нагадала, що всього за минулу добу противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

"Найбільш напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямку. Загалом минулої доби тут було зафіксовано 15 випадків ведення прицільного вогню окупантами", - зауважила Данильчук.

Вона наголосила, що ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою.

"Поряд із збереженням вогневої активності противника поблизу Кримського, на Луганщині, та на Маріупольському напрямку відмічено поодинокі обстріли низької інтенсивності із застосуванням мінометів та озброєння БМП на Світлодарському, Горлівському та Донецькому напрямках", - додала речник.

За її словами, інтенсивність застосування стрілецької зброї та гранатометів не знижується практично на всіх напрямках.