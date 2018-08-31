На Донбас заїхала колона вантажівок з Росії (фото)

Опубліковано кадри із супутника, на яких видно, як машини їдуть до місця призначення.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували чергову колону вантажівок, які перетинають український кордон з боку Росії.

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Про це СММ ОБСЄ повідомила на своїй сторінці у Twitter. "Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали українсько-російський кордон з території РФ, перевозячи боєприпаси для російської важкої зброї в Хрустальному, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на обмеження з боку Росії, СММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі вантажівки, які незаконно перетинали укр.-рос. кордон з території РФ, перевозячи боєприпаси для російської важкої зброї в Хрустальному, а також нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби pic.twitter.com/vWGoOgj7Mx — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) August 30, 2018

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) продовжують фіксувати велике зосередження важкої зброї контрольованих Росією бойовиків на Донбасі.