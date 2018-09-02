«Шкільне перемир`я» на Донбасі: минулої доби один український військовий загинув, двоє дістали поранення
Протягом минулої доби, 1 вересня, бойовики російсько-окупаційних військ 11 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під час ведення бойових дій один український військовослужбовець загинув, і ще двоє отримали поранення.
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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, противник не застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Бойовики помітно зменшили кількість обстрілів, хоча й не припинили їх на час “шкільного” перемир'я повністю.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Південне, Павлопіль, Водяне та Широкине.
Підрозділи ОС дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню.
Зазначається, що минулої доби трьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено, ще двох поранено.
Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції українських сил. На Донецькому напрямку - поблизу Мар'їнки зі стрілецької зброї, на Маріупольському напрямку – зі стрілецької зброї та гранатометів в районі Лебединського.
Раніше повідомлялось, що в зоні бойових дій на Донбасі загинув 22-річний Ярослав Біланинець.