Під час похорону відкрили труну з тілом ватажка "ДНР" Захарченка (фото)

Захарченка поховали на кладовищі "Донецьке море".

Труну з тілом ватажка "ДНР" Олександра Захарченка відкрили на цвинтарі під час похорону 2 вересня.

Читайте такожУ Москві були незадоволені Захарченком і його "правою рукою" через їхню "ненаситність" - росЗМІ

Це, як повідомляють "Новости Донбасса", зробили для того, щоб близькі терориста могли з ним попрощатися. Похорон відбувся на цвинтарі "Донецьке море".

Фотографію опублікував кореспондент видавничого дому "Комсомольська правда" Олександр Коц у своєму Telegram.

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.