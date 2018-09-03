Сьогодні в Україні стартують масштабні міжнародні навчання «Rapid Trident-2018»

Rapid Trident є кульмінацією щорічних багатонаціональних навчань, які засвідчують підтримку України з боку іноземних союзників та парнерів.

У Львівській області сьогодні відбудеться відкриття міжнародних військових навчань «Rapid Trident-2018» – найбільших в Україні спільних сухопутних навчань підрозділів ЗСУ та армійських підрозділів іноземних держав.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Зазначається, що відкриття відбудеться на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область).

Як зазначається у Facebook Генштабу ЗСУ, Rapid Trident є кульмінацією щорічних багатонаціональних навчань, які засвідчують підтримку України з боку іноземних союзників та парнерів.

Напередодні, 2 вересня, на грузинській військовій базі «Сенакі» військовослужбовці з десяти країн, членів НАТО і партнерів Північноатлантичного альянсу, розпочали 10-денні командно-штабні навчання «Спритний дух» (Agile Spirit-2018). У навчаннях беруть участь і українські підрозділи.