У "ДНР" гуляє "секретна інформація" про рішення Кремля щодо виборів у "республіці" - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що політичне рішення щодо виборів у "ДНР" вже прийнято.

У сепаратистському сегменті соціальних мереж почала активно розкручуватися інформація, що нібито кремлівські куратори "ДНР" прийняли рішення провести на окупованому Донбасі фейкові вибори ватажків республіки.

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Повідомлення подібного роду подаються як "витік" з високих кабінетів у Москві, передає "ОстроВ".

"Політичне рішення прийнято. У "ДНР" пройдуть вибори. Химерно тасується колода", - пише, зокрема, харківський сепаратист Костянтин Долгов.

Після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, за повідомленнями росЗМІ, у "республіці" готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.