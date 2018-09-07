Доба на Донбасі: двох окупантів знищено, трьох поранено

Ворог продовжує грубо порушувати «шкільне перемир'я».

Минулої доби, 6 вересня, російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях Об`єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військовослужбовців не допущено.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, противник вів прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте-4, Майорськ, Південне, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та ще трьох поранено.

Від початку доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Гнутового та Водяного. При цьому, грубо порушивши умови „шкільного" перемир'я, по позиціях поблизу Кримського вогонь вівся із застосуванням артилерії. Втрат серед українських захисників немає.

Напередодні повідомлялось, що окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли житловий сектор міста Красногорівка на лінії розмежування.