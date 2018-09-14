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У "батальйоні Прилєпіна" розповіли подробиці конфлікту в Донецьку: командира хочуть прибрати

12:02, 14 вересня 2018
Війна
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REUTERS

Про це заявив один з терористів "батальйону Прилєпіна" в коментарі EADaily. За його словами, конфлікт пов'язаний з бажанням перевести батальйон у структуру "МВС "ДНР".

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"Нас не роззброюють, нас пресують у полк спецпризначення, який переходить під управління "МВС", а ми хотіли потрапити під управління корпусу ("народної міліції" – ред.). Командира батальйону Сергія Фомченкова і начальника штабу викрали кудись, сказали, що до комбригу. Ходять чутки, що комбата нашого хочуть прибрати...", – сказав бойовик.

Також терорист прокоментував інформацію про вибух у готелі "Прага", де базується "батальйон", він повідомив, що "гранату хтось підірвав у внутрішньому дворі".

Ввечері 13 вересня ЗМІ повідомили, що бойовики оточили готель "Прага" в Донецьку. Зазначалося, що почалося роззброєння "батальйону Прилєпіна", його "командира" затримали.

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Теги: #ДНР#Донецьк#конфлікт#Прилєпін