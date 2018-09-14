У "батальйоні Прилєпіна" розповіли подробиці конфлікту в Донецьку: командира хочуть прибрати

За чутками, "командира" так званого "батальйону Прилєпіна" хочуть прибрати.

Так званий "батальйон Прилєпіна" в "ДНР" на сьогодні перебуває під пресингом, а його "командир" і "начальник штабу" були затримані.

Про це заявив один з терористів "батальйону Прилєпіна" в коментарі EADaily. За його словами, конфлікт пов'язаний з бажанням перевести батальйон у структуру "МВС "ДНР".

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"Нас не роззброюють, нас пресують у полк спецпризначення, який переходить під управління "МВС", а ми хотіли потрапити під управління корпусу ("народної міліції" – ред.). Командира батальйону Сергія Фомченкова і начальника штабу викрали кудись, сказали, що до комбригу. Ходять чутки, що комбата нашого хочуть прибрати...", – сказав бойовик.

Також терорист прокоментував інформацію про вибух у готелі "Прага", де базується "батальйон", він повідомив, що "гранату хтось підірвав у внутрішньому дворі".

Ввечері 13 вересня ЗМІ повідомили, що бойовики оточили готель "Прага" в Донецьку. Зазначалося, що почалося роззброєння "батальйону Прилєпіна", його "командира" затримали.