У Донецьку почали роззброєння "батальйону Прилєпіна" - затримано "командира" (фото)

Були затримані так званий командир батальйону Прилєпіна" "Фомич" і терорист з позивним "Араб".

У Донецьку бойовики "ДНР" 13 вересня ввечері оточили квартал у районі готелю "Прага", де базується терористичний "батальйон Захара Прилєпіна".

Про це у своєму Telegram-каналі пише пособник терористів Олександр Жучковський. Він розповів, що почалося роззброєння "батальйону Прилєпіна".

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За словами Жучковского, було чути вибух і безладну стрілянину. "База оточена, нікого з бійців не випускають, командир батальйону Сергій Фомченков ("Фомич") затриманий", – зазначив пособник терористів.

Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив журналіст Сергій Білоус, який працює в "ДНР". Нібито "батальйон" вів переговори про перехід у підпорядкування "народної міліції "ДНР".

"Депутат парламенту "ДНР" Владислав Бердичевський повідомив РБК, що були затримані командир формування "Фомич" і терорист з позивним "Араб". За словами Бердичевського, батальйону було запропоновано перейти в структуру "МВС".

У свою чергу, Telegram-канал WarGonzo опублікував фотографію, зроблену недалеко від "Праги", на якій видно групу озброєних людей.

Варто нагадати, що Прилєпін був "заступником командира" у цьому терористичному формуванні до липня 2018 року.