Соратник Захарченка, який втік з "ДНР", пішов у запій - журналіст-колаборант

Команду Ташкента-Трапезнікова вигнали з "ДНР".

Радник ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка Олександр Казаков фактично пішов у запій після вбивства головного терориста Донецька.

Читайте такожВтікачі з "ДНР" "Ташкент" та екс-радник Захарченка "засвітилися" в Росії (фото)

Про це в одній із соцмереж повідомив журналіст-колаборант Олександр Чаленко, який зустрівся з терористом-утікачем у Москві.

Як пояснив Чаленко, команда Ташкента-Трапезнікова відсторонена Москвою "від корита" і вигнана з "ДНР".

"Коли в середу ми з ним зустрілися вдень в районі метро "Новокузнецька", щоб записати інтерв'ю, від нього дуже сильно несло спиртним", – розповів журналіст.

Як раніше повідомлялося, з окупованого Донбасу після вбивства Захарченка виїхали Олександр Казаков і "Сєвєр". Також поїхав до Москви "Ташкент" - "міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв, який був поруч із Захарченком у момент вибуху і отримав поранення.