"Жодних надій": "міс ДНР" звернулася до російських посібників з закликом залишити Донбас

Анастасія Бабир, яка раніше була внесена в базу "Миротворець", звернулася до бойовиків з проханням їхати, так як немає жодних надій на краще.

Відома прихильниця бойовиків, так звана "міс ДНР" Анастасія Бабир звернулася до російських найманців, які знаходяться на окупованих територіях Донбасу і закликала їх повертатися додому, в Росію.

Відеозвернення Анастасії Бабир було опубліковано на сторінці Zello-Хохма в Twitter.

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Анастасія Бабир, яка раніше була внесена в базу "Миротворець", звернулася до бойовиків з проханням їхати, так як немає жодних надій на краще.

"Я звертаюся до всіх російських хлопців, які тут знаходяться. Я хочу передати своє повідомлення тим, хто опинився в якийсь час тут. Вони, само собою, розчаровані. І я теж. Немає зовсім жодних надій на краще. Будь ласка, візьміть себе в руки і йдіть додому", - сказала Бабир.

Вона зазначила, що в регіоні йде регресія і немає жодних передумов до кращого на найближчі 10 років.

"Знайдіть в собі сили і їдьте. Я розумію, що вас тут тримає багато що. Хлопці, ваші підлеглі. У когось з'явилися сім'ї, хтось привіз сім'ї сюди. Але мені шкода ваше майбутнє. Мені шкода вашого часу. Ви все ще можете налагодити в цьому житті, там, у себе на батьківщині. Тут, подивіться навколо і ви зрозумієте, що ніхто не оцінить ваші вчинки, які були протягом цієї війни. І не оцінить того, навіщо ви тут зараз. Це як мінімум. А як максимум – ще смерті", - закликала дівчина і додала, що воювати по суті вже не за що.