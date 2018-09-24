"Весь ланцюжок добре відомий": Волкер розповів про докази присутності РФ на Донбасі

Сполучені Штати ретельно вивчили це питання.

Представник Держдепу США у справах України Курт Волкер розповів, які докази мають США щодо присутності російських регулярних військ на Донбассі.

Про це він сказав в інтерв'ю Ехо Москви, відповідаючи на запитання, яку інформацію мають США стосовно розташування військових частин на Сході України.

"Що б я не сказав, мені відразу заперечить хтось, кому не подобаються ті чи інші цифри, але дозвольте мені зазначити, що ми дуже ретельно вивчили це питання. У нас є дуже добра інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ, їх фінансування, чисельність військовослужбовців регулярної російської армії, чисельність спеціалізованих підрозділів, а більшу частину сил складають контрактники", - заявив Волкер.

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Він додав, що США бувало діяли таким самим чином під час своїх військових операцій, проте більшу частину сил складають контрактники, фінансування яких здійснює саме РФ.

"Я буду дуже відвертим: США діяли таким же чином в інших місцях, де ми використовували підрядників як доповнення до військових операцій США, і в цьому випадку склалася така ж ситуація. Здійснюється безпосереднє російське командування і управління через ланцюжок командування, що включає регулярні війська, регулярних офіцерів, але більшу частину сил складають контрактники, яким платить Росія", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, у серпні начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко заявив, що в окупованому Росією Донбасі зосереджено близько 32 тисяч військових-окупантів, які входять до складу першого та другого армійських корпусів. Також є понад 700 танків, гармати, артилерійські системи.