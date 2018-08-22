Українські бійці на Донбасі знищили відразу чотири БМП ворога - волонтер

Бойовики сконцентрували бойову техніку в одному місці.

Бойовики на Донбасі втратили відразу чотири БМП, які були сконцентровані в одному місці.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook.

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Він нагадав, що трохи раніше в зоні відповідальності батальйону Айдар в районі селища Жолобок, "Третя сила" виявила на лінії вогню танк окупантів, який невідомим калібром був виведений з ладу".

"В ті ж дні, трохи в стороні були виявлені чотири БМП противника. Якийсь розумний полководець противника сконцентрував їх в одному місці. Як варіант, їх могли сконцентрувати для удару по наших позиціях. БМП були оперативно виявлені і точним вогнем невідомих калібром були знищені. Всі чотири!", - повідомив волонтер.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики били по ВСУ на всіх напрямках: у хід йшло заборонену озброєння.