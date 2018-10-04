"Остання осінь для терористів": у Донецьку розповіли про настрої в "ДНР"

У багатьох терористів "ДНР" - "валізний" настрій, розповіло джерело в Донецьку.

Бойовики окупованого Донецька перебувають у "валізному" настрої.

Про це заявив 40-річний підприємець Володимир з окупованого Донецька, передають "Факти".

"Є відчуття, що смерть "глави" так званої "Донецької народної республіки" поставила жирну крапку в історії її існування, що нині остання осінь для ОРДЛО", — сказав він.

Читайте такожВійськовий експерт назвав причину гучних розбірок у "ДНР"

За словами донеччанина, жителі Донецька давно знають, що все, що робиться тут — до гіршого.

"Це там, на "материку" (так ми називаємо мирну територію України), є опозиція, а тут все простіше — хто при владі (хоча вона начебто змінилася), той і контролює буквально все", — повідомив Володимир, додавши, що "у багатьох "чиновників" валізний настрій".

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.

Так звана «народна рада «ДНР» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків голови «республіки» Пушиліна. Крім того, інформаційні ресурси терористів повідомляють, що на 11 листопада призначені «позачергові вибори голови «ДНР» і парламенту».