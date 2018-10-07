На Донбасі бойовики 25 разів обстріляли сили ООС, двоє військових поранені

Противник вів прицільний вогонь із ствольної артилерії, мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Упродовж минулої доби російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник вів прицільний вогонь із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Травневе, Шуми, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Позиції Об'єднаних сил у районі Лебединського окупанти обстрілювали з артилерії калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру. Також вогневого впливу з мінометів калібру 82 мм зазнали опорні пункти українських військ поблизу Луганського, Шумів та Гнутового.

Захисники Травневого були обстріляні з мінометів 120-го калібру. По захистниках Кримського, Луганського та Гнутового крім того вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

Крім того, минулої доби вранці з території окупованого населеного пункту Заїченко артилерією калібру 122 мм була обстріляна ділянка місцевості в районі села Водяне на Приазов'ї.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби чотирьох окупантів знищено та вісім поранено.

Від початку доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил із застосуванням забороненого озброєння. Так, на один із опорних пунктів українських військ у районі населеного пункту Новолуганське окупанти вночі здійснили вогневий наліт із застосуванням мінометів 120-го калібру. Втрат серед бійців ООС немає.