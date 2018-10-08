ПВК "Вагнера" на 10% складається з українців - СБУ

У СБУ зазначають, що в даному підрозділі багато громадян України, які воювали на Донбасі, потім 3 – 4 рази були в Сирії і брали участь у бойових діях.

Служба безпеки України заявляє, що в складі російської приватної військової компанії "Вагнера" 10% громадян України.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" сказав глава апарату спецслужби Ігор Гуськов.

"Загалом, через ряди терористів "Вагнера", за нашими даними, пройшло більше 5 тис. осіб. Кількість громадян України, включаючи і жителів Криму, які прийняли російське громадянство, не перевищує 10%", - повідомив він.

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Гуськов зазначив, що ПВК "Вагнера" не має постійного складу, це контрактна основа і ротації відбуваються від 3 місяців і більше.

Він зазначив, що в даному підрозділі багато громадян України, які воювали на Донбасі, потім 3 – 4 рази були в Сирії і брали участь у бойових діях.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2017 року було розпочато оприлюднення фактів терористичної діяльності в Україні спецпідрозділу російських спецслужб під назвою ПВК «Вагнер». З того часу на сайті СБУ, зокрема, розміщені аудіозаписи розмов керівників терористів з їхніми кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ, «які не залишають жодного сумніву: найманці «Вагнера» є інструментами гібридної агресії Росії проти всього світу».

У прес-центрі заявили, що в цілому втрати членів «Вагнера» в Україні та Сирії перевищують 600 осіб.