СБУ оприлюднила дані ще 206 найманців ПВК «Вагнер»

Оприлюднено, зокрема, і персональні дані про ще 8 загиблих найманців.

Служба безпеки України оприлюднила дані ще 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки зі складу приватної військової компанії «Вагнер», яких раніше було ідентифіковано як учасників «пригожинського наступу» у Сирії в районі Дейр-ез-Зора 7 лютого 2018 року.

Відповідний список з персональними даними доступний на сайті СБУ.

При цьому зазначається, що у списку є 8 найманців, які загинули або померли від поранень.

Читайте такожСБУ назвала нові імена "вагнерівців", знищених американцями в Сирії (список)

«Майже усі загиблі у 2014-2016 роках брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських терористичних формувань, деякі з них активно сприяли російській анексії АР Крим (Короленко О.А.), або спрямовувалися російськими спецслужбами на підконтрольну територію України для вчинення терористичних актів і диверсій (Оганесян Р.Г., затриманий у липні 2014 на Дніпропетровщині, обміняний на українських заручників)», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за даними СБУ, підтверджена кількість загиблих та померлих від поранень найманців «Вагнера» внаслідок бойового зіткнення у Сирії 7 лютого 2018 року вже становить 58 осіб.

При цьому спецслужба оприлюднила додаткову інформацію щодо ще одного іноземця у складі ПВК «Вагнера» ‒ громадянина Республіки Узбекистан Дилшода Мамаджанова. Він, як стверджується, дістав важке поранення, а потім його російським військовим літаком вивезли з Сирії до Росії. Копія всіх сторінок паспорта Мамаджанова свідчить про його відправлення у Сирію з Ростова-на-Дону у складі чергової партії таємного військового контингенту «Вагнера» 30 серпня 2017 року.

«Показово, що у паспорті відсутні жодні відмітки про проходження прикордонного контролю на території САР. Зазначене у черговий раз підтверджує факт цілеспрямованого приховування на вищому рівні РФ факт участі російських військових у терористичній діяльності на території інших країн», - заявили у відомстві.

Як наголошують в СБУ, після оприлюднення у липні та вересні цього року інформації з викриттям «брехні російських офіційних осіб» (персональні дані на 50 загиблих «вагнерівців» під час так званого «пригожинського наступу» 7 лютого 2018 року в Сирії у районі Дейр-ез-Зора) 3 вересня був виданий указ президента РФ, яким інформація про членів «Вагнера» як позаштатних співробітників ГУ ГШ ЗС РФ віднесена до державної таємниці.

«Цей указ покликаний заборонити під загрозою кримінального покарання будь-які подальші спроби журналістів, які працюють у Росії, донести правду про злочини та чисельні втрати членів «російських приватних армій» у світі. Але це намагання російської влади лише активізує подальше викриття злочинів», - зазначили в СБУ.

У відомстві також нагадали, що 7 жовтня 2017 року було розпочато оприлюднення фактів терористичної діяльності в Україні спецпідрозділу російських спецслужб під назвою ПВК «Вагнер». З того часу на сайті СБУ, зокрема, розміщено аудіорозмови керівників терористів з їхніми кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ, «які не залишають жодного сумніву: найманці «Вагнера» є інструментами гібридної агресії Росії проти всього світу».

У прес-центрі заявили, що загалом втрати членів «Вагнера» в Україні та Сирії перевищують 600 осіб.