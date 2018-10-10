Окупанти збільшують кількість ДРГ на Донбасі

Це призводить до зростання втрат серед особового складу розвідувальних підрозділів окупаційних військ внаслідок підриву на власних мінах.

Головне управління розвідки Міністерства оборони фіксує збільшення кількості застосування розвідувально-диверсійних груп окупантів на Донбасі.

Про це повідомив з посиланням на дані розвідки начальник відділу зв’язків із засобами масової інформації Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

«Російське окупаційне командування на окупованих територіях нарощує спроможності з метою приховування провокаційних обстрілів за рахунок скорочення їх тривалості з нанесенням максимальних втрат підрозділам Об’єднаних сил», - сказав Мотузяник.

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Зокрема, за його словами, противник зосереджує ведення розвідки на вивчення конкретних об’єктів для визначення умов щодо їх максимального вогневого ураження.

«Водночас збільшення противником кількості застосування розвідувально-диверсійних груп 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ призводить до зростання втрат серед особового складу розвідувальних підрозділів окупаційних військ», - заявив представник Міноборони.

Він відзначив, що 8 жовтня у районі передових позицій, при спробі перетину лінії розмежування, підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях бойовики 1 окремої мотострілецької бригади 1 АК, двоє з них загинуло, одного важко поранено.

При цьому, за словами Мотузяника, російське окупаційне командування приховує кількість безповоротних втрат та справжні причини загибелі російських військовослужбовців, перекладаючи вину на обстріли з боку ЗС України.

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