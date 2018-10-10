У Криму помітили величезну колону військової техніки - рухається на Сімферополь (відео)

У колоні десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі «Тигр» і один бронетранспортер.

У напрямку Сімферополя рухається велика колона військової техніки з близько сорока вантажних машин різного призначення. Читайте такожРосійські окупанти посилюють контроль за пересуваннями жителів Донбасу - розвідка Про це повідомляє "Крим.Реалії". Як повідомляється, техніка рухається по трасі Феодосія-Сімферополь. У колоні десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі «Тигр» і один бронетранспортер. Пересування здійснюється у супроводі автомобілів військової автоінспекції. Відео: "Крим. Реалії" Як повідомляв УНІАН, "спецназу" бойовиків "ЛНР" видали комплекти форми з нашивками СБУ.

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