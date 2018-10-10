У Криму помітили величезну колону військової техніки - рухається на Сімферополь (відео)
12:30, 10 жовтня 2018Суспільство
1675 0
У колоні десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі «Тигр» і один бронетранспортер.
Як повідомляється, техніка рухається по трасі Феодосія-Сімферополь / з відкритих джерел
У напрямку Сімферополя рухається велика колона військової техніки з близько сорока вантажних машин різного призначення.
Читайте такожРосійські окупанти посилюють контроль за пересуваннями жителів Донбасу - розвідка
Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Як повідомляється, техніка рухається по трасі Феодосія-Сімферополь.
У колоні десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі «Тигр» і один бронетранспортер. Пересування здійснюється у супроводі автомобілів військової автоінспекції.
У Сімферополь рухається колона російської техніки з вантажівок і танків
Відео: "Крим. Реалії"
Як повідомляв УНІАН, "спецназу" бойовиків "ЛНР" видали комплекти форми з нашивками СБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter