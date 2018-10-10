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У Криму помітили величезну колону військової техніки - рухається на Сімферополь (відео)

12:30, 10 жовтня 2018
Суспільство
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Як повідомляється, техніка рухається по трасі Феодосія-Сімферополь / з відкритих джерел

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Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомляється, техніка рухається по трасі Феодосія-Сімферополь.

У колоні десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі «Тигр» і один бронетранспортер. Пересування здійснюється у супроводі автомобілів військової автоінспекції.

Відео: "Крим. Реалії"

Як повідомляв УНІАН, "спецназу" бойовиків "ЛНР" видали комплекти форми з нашивками СБУ.

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Теги: #Крим#Сімферополь