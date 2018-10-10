Затриманий в Україні білоруський найманець «ДНР» пройде психіатричну експертизу

За даними слідства, у листопаді 2014 року 30-річний іноземець вступив до лав бойовиків, де згодом став командиром танку.

Слідчі СБУ не завершили у встановлений законом термін досудове розслідування справи щодо громадянина Білорусі, який воював у незаконних формуваннях бойовиків «ДНР».

Читайте такожПомічник Путіна зустрівся з ватажком "ДНР"

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на білоруську службу «Радіо Свобода». Повідомляється, що суд продовжив терміни досудового розслідування справи до 10 грудня.

Слідство планує провести судово-психіатричну експертизу щодо підозрюваного, а також отримати з Білорусі інформацію, яка допоможе зібрати додаткові докази його провини.

Білорусу загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

За даними слідства у листопаді 2014 року 30-річний громадянин Білорусі вступив до лав бойовиків ОРДО, де згодом став командиром танку в «1-му окремому танковому батальйоні "Сомалі", за що отримував зарплату.

Відомо, що затриманий народився у Вітебську, раніше був засуджений у Білорусі, має дитину 2009 року народження. На судовому процесі, коли обирався запобіжний захід, іноземець визнав свою провину.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони фіксує збільшення кількості застосування розвідувально-диверсійних груп окупантів на Донбасі.