Росія замість відведення озброєння та бойовиків чинить на Донбасі протилежне - Волкер

Спецпредставник Держдепу США відреагував на інформацію про виявлення колони вантажівок біля українського-російського кордону на окупованому Донбасі.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація замість відведення озброєння та контрольованих нею бойовиків робить зовсім протилежне.

Читайте такожСША не підтримують проведення референдуму на окупованому Донбасі - Волкер

Про це американський дипломат повідомив у мікроблозі Twitter.

"Росія продовжує підживлювати та скеровувати бойові дії на сході Україні всупереч Мінським угодам. Росія взяла зобов'язання щодо припинення вогню, відведення важкого озброєння та іноземних бойовиків, а розформування незаконних збройних формувань, але чинить протилежне", - заявив Курт Волкер, відреагувавши на інформацію про виявлення спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ колони вантажівок біля українського-російського кордону на окупованому Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявив рух колони вантажівок із зенітною установкою на окупованій частині Донбасу, на кордоні з РФ. Колона рухалася ґрунтовою дорогою, де відсутні пропускні пункти.