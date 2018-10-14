З початку доби бойовики 11 разів обстрілювали позиції ВСУ на Донбасі, двоє військових поранені
Від початку доби, 14 жовтня, російсько-окупаційні бандформування 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.
Зокрема, окупанти один раз застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.
"Вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Піски, Новотроїцьке, Богданівка, Гнутове, Водяне та Лебединське", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, опорні пункти ЗСУ поблизу Гнутового окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення.
Водночас у штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.