Російські спецслужби намагались завербувати дружин офіцерів ЗСУ - СБУ

Співробітники російських спецслужб хотіли отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також дані про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх задіяння в операції Об’єднаних сил.

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України зафіксували неодноразові факти вербування представниками ФСБ РФ та "МДБ "ЛНР/ДНР" близьких родичів українських військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що дружини трьох офіцерів Збройних сил України були завербовані під час перебування у своїх батьків у РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в’їзду-виїзду, в’язницею, утисками батьків. Внаслідок чого вони надали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, співробітники російських спецслужб намагалися отримати від жінок інформацію про військові звання, посади, місця перебування та службові обов’язки їхніх чоловіків, а також дані про військові підрозділи, де вони проходять службу, їх задіяння в операції Об’єднаних сил.

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"Оперативники військової контррозвідки СБУ запобігли втягуванню в протиправну діяльність громадянок України, які були вимушені погодитися на співробітництво з ворожими спецслужбами. Після повернення на підконтрольну українській владі територію жінки співпрацюють зі слідством та дають показання щодо обставин їх вербувань та отриманих завдань", - додали в СБУ.

У прес-центрі СБУ також зазначили, що, згідно з положеннями ч.2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує підготовку військової інфраструктури в Криму для розміщення ядерної зброї.