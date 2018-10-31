Росія продовжує підготовку військової інфраструктури в Криму для розміщення ядерної зброї

Також український дипломат заявив, що Росія не полишає мету захопити нові українські землі для створення наземного коридору до окупованого Криму.

Російська Федерація продовжує підготовку військової інфраструктури в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки ООН.

Дипломат заявив, що Росія використовує Азовське море як додатковий канал для постачання зброї своїм силам на Донбасі з окупованої території Криму.

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"Відповідно до нашої інформації, Росія не відмовилася від ідеї, щоб отримати наземний коридор до Криму. Більше того, загроза морського нападу з напрямку Азовського моря у випадку широкомасштабної військової конфронтації залишається джерелом дестабілізації безпеки у Донецькій області", - наголосив Єльченко.

"В окупованому Криму активна мілітаризація триває на повну силу. Росія більше ніж вдвічі посилила свої військові сили на півострові та продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розміщення ядерної зброї включаючи переоснащення радянських сховищ для ядерних боєприпасів", - заявив посол.

Як повідомляв УНІАН, РФ переселила в окупований Крим 108 тисяч росіян для зміни демографічного складу населення.