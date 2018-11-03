Минулої доби бойовики били з гранатометів і кулеметів, обійшлося без втрат

Бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 2 листопада, бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. Один раз – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі ООС.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли українських позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Строгнатівка, Павлопіль (із застосуванням мінометів калібру 82 мм), Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

"Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській. Окупанти прицільно обстріляли наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, чим вже вкотре зірвали виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил та засобів на визначені відстані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було. За даними розвідки, протягом 2 листопада, одного з окупантів було поранено.

Від початку доби ворог, із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вів прицільний вогонь неподалік Широкиного. Втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляв УНІАН, над окупованою Луганщиною обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ.