Бойовики готують теракти під час проведення "виборів" ватажка "ЛНР"

Росія таким чином намагається позбутися економічних санкцій Заходу.

Проросійські найманці готують серію терактів у місцях скупчення людей під час псевдовиборів у "ЛНР".

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook співголова Громадянської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"На 11 листопада в Луганську співробітники "Міністерства державної безпеки ЛНР" готують серію вибухів під час проведення так званих псевдовиборів ватажка "ЛНР", - заявив він.

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За даними Снєгирьова, теракти планують провести за допомогою вибухівки, яку закладуть у кількох місцях масового скупчення людей, а метою провокації є максимальне ураження і велика кількість жертв серед цивільного населення.

Як зазначив активіст, нині на окупованій території Луганської області проводяться заходи з примусового залучення населення до участі у святкових заходах, які заплановані на Театральній площі окупованого Луганська, зокрема, о 18.00 запланований концерт за участю російських рок-груп "Декабрь" і "Смисловые галлюцинации".

"Звертає на себе увагу той факт, що напередодні проведення псевдовиборів між "міністерствами державної безпеки" квазіреспублік був підписаний меморандум про взаємодію на випадок надзвичайних ситуацій, а саме: терактів у "столицях" обох "республік", - наголосив Снєгирьов.

Окрім цього, згідно з інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", за розпорядженням "в.о. начальника управління народної міліції ЛНР" Філіпоненка виділені додаткові підрозділи бойовиків для забезпечення правопорядку в місцях масового скупчення людей і біля виборчих дільниць, а від 8 листопада "силові структури ЛНР" переведені на посилений режим "несення служби".

"У разі проведення диверсійних актів у Луганську вся відповідальність ляже на співробітників "МДБ ЛНР". Політичному керівництву РФ вкрай потрібно зробити Україну державою-терористом, щоб вийти з формату Мінська і відтак позбутися економічних санкцій", - резюмував Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше в терористичній "ДНР" призначили нового ватажка замість убитого Олександра Захарченка – ним став Денис Пушилін, який раніше був "спікером парламенту". Крім того, в обох терористичних "республіках ("Л/ДНР") призначили дату незаконних виборів – 11 листопада.

Це рішення вже засудили в ЄС та США, заявивши, що ці "вибори" стануть зривом Мінських домовленостей. На їхній нелегітимності наголосив і спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер, а колишній український представник у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає, що "вибори" в "Л/ДНР" поставлять "хрест" на Мінському процесі.