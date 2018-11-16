этот материал доступен на русском

На Донеччині загинув брат відомого українського історика (фото)

08:40, 16 листопада 2018
Війна
1581 0
Лук'янець олександр був рідним братом відомого українського історика Руслана Забілого / 56-я окрема мотопіхотна Маріупольська бригада в Facebook

Про це повідомила 56-я окрема мотопіхотна Маріупольська бригада в Facebook.

Читайте такожВійськові показали наслідки нічного обстрілу бойовиками селища на Донеччині (фото)

"У батальйоні проходив службу з 2016 року, зарекомендував себе як відповідальний військовослужбовець. Службові обов'язки виконував завжди сумлінно, в повному обсязі. Співчуваємо втраті сім'ї, це втрата для кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання "Гал-інфо", Олександр Лук'янець був рідним братом відомого українського історика, директора Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" Руслана Забілого.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні поранили двох бійців ООС на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#обстріли