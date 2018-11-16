На Донеччині загинув брат відомого українського історика (фото)

Сержант Лук'янець Олександр Петрович проходив службу в батальйоні з 2016 року.

У четвер, 15 листопада, в зоні проведення ООС, пішов з життя сержант Лук'янець Олександр Петрович, старшина 3 мотопіхотної роти 21 омпб.

Про це повідомила 56-я окрема мотопіхотна Маріупольська бригада в Facebook.

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"У батальйоні проходив службу з 2016 року, зарекомендував себе як відповідальний військовослужбовець. Службові обов'язки виконував завжди сумлінно, в повному обсязі. Співчуваємо втраті сім'ї, це втрата для кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання "Гал-інфо", Олександр Лук'янець був рідним братом відомого українського історика, директора Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" Руслана Забілого.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні поранили двох бійців ООС на Донбасі.