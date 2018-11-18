Бойовики били по позиціях ОС із забороненого “Мінськом” озброєння, один український військовий загинув

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено, ще двох – поранено.

Протягом минулої доби, 17 листопада, російсько-окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Зафіксовано 10 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, упродовж доби ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ. Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

По опорних пунктах неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

В результаті бойових дій 17 листопада смертельне поранення дістав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї неподалік Гнутового. Втрат серед особового складу ОС немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено, ще двох – поранено.

Раніше повідомлялось, що 17 листопада в зоні проведення Операції Об'єднаних сил унаслідок обстрілу українських позицій загинув боєць Віталій Онуфрейчук. Онуфрейчук народився в 1981 році, жив у Чернівцях, служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді.

Водночас, в мережі з'явилася інформація, що боєць був убитий прямим влучанням міни в бліндаж.