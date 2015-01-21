Колона з 60 одиниць російської військової техніки рухається в бік 29-го блокпоста - журналіст

Колона з понад 60 одиниць техніки російських військових годину назад попрямувала у бік 29-го блокпоста.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook.

"Колона з понад 60 одиниць техніки рашистов, включаючи близько 30 Т-80 годину назад висунулася зі Стаханова у бік Лисичанська. На шляху у них 29 блокпост. Захисники Кримського чекають на підкріплення", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, біля 29 та 31 блокпостів в районі Бахмутки тривають бої.

"Там тривають бої. Бойовики використовують танки та важку артилерію. І на 29-му та 31-му йдуть бої", - сказав Матюхін.

"Наші відповідають вогнем", - додав він.

"29-й блокпост наш. 31-й - подивимося. Може ввечері буде наш", - додав він.