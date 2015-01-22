Захарченко дав наказ провести Донецьком колону українських військовополонених (фото)

13:59, 22 січня 2015
Війна
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Глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко планує сьогодні провести Донецьком колону полонених українських військовослужбовців.

REUTERS

Як повідомляє один з сайтів бойовиків, керівництво "ДНР" планує провести силовиків від аеропорту Донецька до місця, де була обстріляна зупинка громадського транспорту.

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Post by Oleksiy Matsuka.

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