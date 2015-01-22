Найбільш напружена ситуація залишається біля Дебальцевого, військові ведуть контрбатарейну боротьбу - штаб

Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських силовиків біля Дебальцевого та Донецького аеропорту.

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, зранку противник активізувався на ряді напрямків.

"Найбільш напружена обстановка склалася в районі н.п. Дебальцеве. Зранку противник веде тут потужні обстріли позицій сил АТО. Наші військові ведуть контрбатарейну боротьбу. Незаконні збройні формування також намагаються вести атакувальні дії, але кожний раз українські захисники дають ворогу відсіч", - відзначає штаб.

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Також у прес-центрі АТО відзначають, що не припиняються бої в Донецькому аеропорту та поблизу нього.

"Зранку противник 5 разів обстріляв з РСЗВ «Град» позиції українських військ в районі населеного пункту Тоненьке. Обстрілів з мінометів також зазнали Авдіївка та Мар’їнка. В районі Верхньоторецького бойовики кілька разів вдалися до безуспішних спроб атакувати", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що в районі 29-го та 31-го блокпостів бойовики зранку вели обстріл українських позицій з артилерії та «Градів» поблизу населених пунктів Кримське та Нижнє.

"Близько 10.00 тут зав’язалась танкова дуель. В результаті грамотних дій наших танкістів противник відійшов, зараз в районі спостерігається відносне затишшя", - повідомляє прес-центр АТО.

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Разом з тим повідомляється, що на Маріупольському напрямку бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових.

"Українські військові відкривали вогонь у відповідь", - сказано у повідомленні.

"Знову зафіксоване відкриття вогню терористами по мирним громадянам. Обстрілу з артилерії зазнав н.п. Гранітне, також вогню з РСЗВ «Град» був підданий Авдіївський коксохімічний комбінат. Інформація про постраждалих уточнюється", - підсумовується в повідомленні.