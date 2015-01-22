Турчинов розповів подробиці обстрілу його колони в зоні АТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов відзначає мужність і героїзм українських військових в районі Донецького аеропорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі РНБО.

Зокрема, коментуючи позаштатну ситуацію, що сталась під час його роботи в зоні бойових дій в районі Донецького аеропорту (по лінії пересування вздовж селищ Тоненьке, Водяне, Опитне), Турчинов зазначив, що цей сектор знаходиться під постійним обстрілом, "тому, не потрапити під вогонь противника, пересуваючись там, практично неможливо".

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"Але в районі аеропорту наші військові проявляють справжній героїзм щодня під шквальним вогнем, захищаючи Україну", - наголосив Турчинов.

Він відзначив "подвиг "кіборгів", які свідомо пішли захищати країну, навіть ціною власного життя, в найбільш небезпечному місці розв'язаної проти нас війни".

"Коли говорити про вчорашні події, то хочу відзначити мужність спецназівців, прикордонників, підполковника Ігоря Іващенка та водія «Кугуару», старшого прапорщика, Олександра Діхтяренка, на БТРі яких ми просувались в секторі активних бойових дій", - сказав секретар РНБО.

Турчинов повідомив, що прикордонники, не кинувши машину, змогли під постійним вогнем, провести ремонт БТРу, який потрапив під обстріл, та замінити розірване осколками колесо, - "в темряві, без освітлювальних приладів, щоб не виявити себе перед противником, який був усього за декілька сотень метрів".

Як зазначив Турчинов, головне питання для військового командування сьогодні - "не лише зміцнення нашої оборони, але і реалізація заходів, які повинні примусити ворога припинити криваві провокації".

Як повідомляв УНІАН, 21 січня бойовики підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту. Також протягом дня тривали запеклі бої за об'єкт.

22 січня з’явилися повідомлення, що "кіборги" залишили повністю зруйнований Донецький аеропорт.

Однак пізніше в. о. речника Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що бої за Донецький аеропорт тривають. "Станом на цю хвилину бої довкола Донецького аеропорту тривають. Частину будівель продовжують захищати наші бійці", - сказав він зранку 22 січня.

Селезньов нагадав, що через постійні обстріли позицій українських "кіборгів" на території летовища майже вщент зруйновано новий термінал. "У зв'язку з тим, що територія цього терміналу прострілюється наскрізь, учора ввечері було ухвалено рішення вийти з території терміналу на нові рубежі", - відзначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, на яких об'єктах ще залишаються українські військовослужбовці, Селезньов зазначив, що "кіборги" знаходяться на "певних ділянках та об'єктах на території Донецького летовища".

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Радник глави МВС, народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко повідомив, що 21 січня Турчинов, який був на передовій під Донецьком, потрапив під обстріл противника. «Так, це правда. Олександр Турчинов їздив на передову для того, щоб бути в курсі реального стану справ на фронті, а не дивитися на ситуацію по картах і з вікна київського кабінету», - написав Геращенко на своїй сторінці у «Фейсбук».

Він зазначив, що Турчинов провів нараду з керівництвом Антитерористичною операцією і представниками Генерального штабу. "Дорогою назад його бронеавтомобіль "Кугуар" дійсно потрапив під обстріл, і осколками було пробито одне з коліс, яке довелося міняти в непроглядній темряві, без використання джерел світла, щоб не демаскувати колону машин", - повідомив Геращенко. За його словами, сам Турчинов і ніхто з групи його супроводу не постраждав.