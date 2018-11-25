Президент Латвії відвідав район проведення операції Об’єднаних сил (фото)
Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.
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«Закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Раймондс Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.
Також президент Латвії відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил, де познайомився з умовами життя та побутом військових, а також особисто зустрівся з ними.
При цьому зазначається, що Вейоніс провів зустріч з начальником штабу – першим заступником командувача Об’єднаних сил генерал-майором Валерієм Залужним і обговорив з ним безпекову ситуацію у регіоні.
Зокрема, начальник штабу підкреслив, що, незважаючи на Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій.
Як повідомлялося, Раймондс Вейоніс прибув до України напередодні. Вчора, 24 листопада, він провів переговори віч-на-віч з президентом Петром Порошенком, а також взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голодоморів в Україні.