Президент Латвії відвідав район проведення операції Об’єднаних сил (фото)

Глава латвійської держави оглянув зруйновані бойовиками житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури.

Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідав район проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

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«Закордонний гість мав змогу наочно упевнитись у тому, що російські окупаційні війська ведуть неоголошену війну не тільки проти українських захисників, а і мирного населення. Раймондс Вейоніс оглянув зруйновані росіянами житлові будинки, інтернат, лікарню та інші споруди соціальної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Також президент Латвії відвідав одну з військових частин Об’єднаних сил, де познайомився з умовами життя та побутом військових, а також особисто зустрівся з ними.

При цьому зазначається, що Вейоніс провів зустріч з начальником штабу – першим заступником командувача Об’єднаних сил генерал-майором Валерієм Залужним і обговорив з ним безпекову ситуацію у регіоні.

Зокрема, начальник штабу підкреслив, що, незважаючи на Мінські домовленості, російська сторона продовжує нагнітати обстановку на сході України і не зацікавлена у припиненні бойових дій.

Як повідомлялося, Раймондс Вейоніс прибув до України напередодні. Вчора, 24 листопада, він провів переговори віч-на-віч з президентом Петром Порошенком, а також взяв участь у вшануванні пам'яті жертв Голодоморів в Україні.