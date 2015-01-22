Amnesty International: Обстріл зупинки в Донецьку є порушенням законів війни

Як йдеться в заяві організації, оприлюдненій сьогодні, мінометний обстріл, від якого загинуло до від 8 до 15 цивільних в підконтрольному сепаратистами Донецьку сьогодні вранці, ”є вочевидь порушенням міжнародного гуманітарного права та повинен бути терміново та неупереджено розслідуваний”.

«Ця жахлива загибель цивільних є черговим нагадуванням про трагічні наслідки ігнорування міжнародного гуманітарного права. Ці можливі порушення законів війни мають бути ретельно, неупереджено та незалежно розслідувані в терміновому порядку», - сказав Денис Кривошеєв, заступник директора програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії.

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В організації також наголосили, що «міномети не повинні використовуватися в густонаселених районах проживання цивільного населення. Всі сторони в цьому конфлікті добре знають, що саме цивільні платять своїми життями за використання неточної вибухової зброї у містах. Ця атака показує повну зневагу до життя цивільних осіб і законів війни».

«Обидві сторони не вживають необхідних заходів для захисту цивільного населення, які передбачені міжнародним гуманітарним правом. У той час, як бойові дії загострюються, а вересневі домовленості про припинення вогню руйнуються, повага до законів війни, і притягнення до відповідальності порушників, є як ніколи важливим. Якщо безкарність не буде присікатися, можна чекати на подальші незаконні вбивства цивільних», - підсумував Кривошеєв.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, близько 8.30 ранку, бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту у Ленінському районі міста Донецька.

”Місце обстрілу знаходиться на значній відстані - понад 20 км - від території, де відбуваються бойові дії у аеропорту м. Донецька. Таким чином, зброя була використана бойовиками умисно саме проти цивільного населення”, - підкреслили у прокуратурі Донецької області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За різними даними загинуло від 7 до 13 осіб.