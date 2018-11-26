РФ привела у підвищену бойову готовність підрозділи "ЛДНР" - розвідка

Також РФ зосереджує техніку біля кордонів України.

Росія призвела військові підрозділи самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" у підвищену бойову готовність.

Про це під час брифінгу з посиланням на дані розвідки заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

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"На сході України розгорнуто російське окупаційне угруповання, зокрема у складі 1-го та 2-го армійського корпусів, система управління яких чітко пов'язана зі штабом 8-ї армії РФ, південним військовим округом, і безпосередньо здійснюється вся система управління під контролем Генерального штаба Збройних Сил РФ", - повідомив Скібіцький.

Крім того, за його словами, здійснюються заходи щодо підготовки чергової ротації російських військовослужбовців, які займають провідні посади у цих корпусах.

"За даним воєнної розвідки Міністерства оборони України, на сьогоднішній день всі підрозділи 1-го та 2-го армійського корпусів переведено в підвищенний ступінь бойової готовності", - зазначив речник.

Як повідомляв УНІАН, Росія зосереджує техніку поблизу кордонів України, перекидаючи їх з інших місць дислокації.