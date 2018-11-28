Генштаб попросив українців не знімати пересування військової техніки

У Генштабі нагадали, що усі БПЛА, помічені в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами, будуть збиті.

Генеральний штаб Збройних Сил України звернувся до громадян України з проханням не проводити фото- та відеозйомку переміщення військової техніки та навчань ЗСУ.

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Відповідне звернення оприлюднено у Facebook Генштабу ЗСУ. Штаб, зокрема, закликав не знімати та не публікувати у соцмережах відомості, що розкривають

- місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу ЗСУ;

- рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу;

- режимні військові об’єкти Міністерства оборони та ЗСУ;

- завдання органів військового управління, військ щодо їх бойової готовності, оперативної підготовки та застосування;

- підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор);

- організацію, чисельність та дислокацію військ.

У Генштабі нагадали, що усі БПЛА, помічені в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами, будуть збиті. Особи, які здійснювали запуск або керували цими безпілотниками, будуть затримані та притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, сьогогдні президент Петро Порошенко підписав закон про воєнний стан в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.