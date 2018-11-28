Порошенко підписав закон про воєнний стан в Україні

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні»

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні"», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року.