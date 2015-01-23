Штаб АТО: бойовики не наступають на Маріуполь, але інтенсивно обстрілюють його околиці
Речник АТО спростував інформацію про танковий наступ бойовиків на Маріуполь.
Речник антитерористичної операції Андрій Лисенко спростував інформацію про початок танкового наступу бойовиків на околиці Маріуполя.
Про це він заявив в коментарі УНІАН.
«Бойовики ведуть інтенсивні обстріли позицій сил в районі околиць Маріуполя, зокрема вогонь ведеться з артилерії та танків», - зазначив він.
Проте, за словами Лисенка, ці обстріли не можна назвати початком наступу бойовиків, додавши, що на наступ бойовики «поки не спроможні».
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Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, координатор батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення «Київ-1» ГУ МВС України в м. Києві Євген Дейдей на своїй сторінці у Facebook написав, що терористи почали танковий наступ на Маріуполь.
«Після заяви Захарченка про намір узяти Маріуполь у прилеглих до міста районах терористи почали наступ танками. Не виключаю, що активні атаки сепарів в інших секторах АТО - відволікаючий маневр. Зараз сильно гримить в Талаківці. Тримаємося!!! Маріуполь - це Україна! Без варіантів!», - написав він.