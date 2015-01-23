Штаб АТО: бойовики не наступають на Маріуполь, але інтенсивно обстрілюють його околиці

Речник антитерористичної операції Андрій Лисенко спростував інформацію про початок танкового наступу бойовиків на околиці Маріуполя.

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«Бойовики ведуть інтенсивні обстріли позицій сил в районі околиць Маріуполя, зокрема вогонь ведеться з артилерії та танків», - зазначив він.

Проте, за словами Лисенка, ці обстріли не можна назвати початком наступу бойовиків, додавши, що на наступ бойовики «поки не спроможні».

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, координатор батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення «Київ-1» ГУ МВС України в м. Києві Євген Дейдей на своїй сторінці у Facebook написав, що терористи почали танковий наступ на Маріуполь.

«Після заяви Захарченка про намір узяти Маріуполь у прилеглих до міста районах терористи почали наступ танками. Не виключаю, що активні атаки сепарів в інших секторах АТО - відволікаючий маневр. Зараз сильно гримить в Талаківці. Тримаємося!!! Маріуполь - це Україна! Без варіантів!», - написав він.