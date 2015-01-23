Бойовики почали танковий наступ на Маріуполь - депутат

За його словами, "після заяви Захарченко про намір взяти Маріуполь, прилеглих до міста районах терористи почали наступ танками".

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"Не виключаю, що активні атаки сепарів в інших секторах АТО - відволікаючий маневр. Зараз сильно гримить у Талаковці. Тримаймося! Маріуполь - це Україна! Без варіантів!", - підкреслив Дейдей.