Бойовики почали танковий наступ на Маріуполь - депутат
16:15, 23 січня 2015Війна
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Терористи почали танковий наступ на Маріуполь, написав на своїй сторінці у «Фейсбук» народний депутат України, координатор батальйону патрульної служби міліції спеціального призначення «Київ-1» ГУ МВС України в м. Києві Євген Дейдей.
REUTERS
За його словами, "після заяви Захарченко про намір взяти Маріуполь, прилеглих до міста районах терористи почали наступ танками".
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"Не виключаю, що активні атаки сепарів в інших секторах АТО - відволікаючий маневр. Зараз сильно гримить у Талаковці. Тримаймося! Маріуполь - це Україна! Без варіантів!", - підкреслив Дейдей.
Допис by Евгений Дейдей.
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